Gazetecilere Sosyal Medya Eğitimi

08.04.2026 18:13
Gaziantep'te gazetecilere sosyal medyanın etkin kullanımı eğitimi verildi. Hedef, basın mensuplarının işini kolaylaştırmak.

Gaziantep'te 'İletişimin Yeni Yüzyılı' programında kamu görevlilerine verilen iletişim eğitiminin ardından yerel ve ulusal basında görev yapan gazetecilere de İletişim Başkanlığı koordinesinde sosyal medyanın etkin kullanımı eğitimi verildi. Eğitim programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, öncelikli hedeflerinin sahada çalışan basın mensuplarının işini kolaylaştırmak olduğunu ve bu kapsamda çözümler ürettiklerini söyledi.

'ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ SARF EDİYORUZ'

Çalışmalar kapsamında basın kimlik kartının resmi kimlik kartı olarak değerlendirilmesinin uygulamaya alındığını söyleyen Şahin, "İletişim Başkanlığı olarak basın mensuplarının daha kolay, daha nitelikli şartlarda görevlerini ifa etmeleri için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Basın Kartları Komisyonu Başkanlığı'nı, İletişim Başkanımız Prof. Dr. Burhaneddin Duran Bey'in ilettiği görev çerçevesinde yürütüyorum. Gazetecilerin karşılaştığı sorunlarla ilgili çok sayıda bilgiye edinme imkanına kavuşuyorum. Komisyon üyesi meslektaşlarımızın talep ettikleri, dillendirdikleri hususlar konusunda hazır çözümler üretmeye çalışıyoruz. En son İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı emniyet teşkilatı ve mülki idare amirlerine göndermiş olduğu talimatlar doğrultusunda bir kimlik kartı olarak gösterildiğinde başka bir beyan söz konusu olmadan onun kabulü konusuna sizler de şahitsiniz. İletişim Başkanlığımız genel itibarıyla bu eğitimleri sürdürecek. İletişim Başkanlığı olarak 19 bölge müdürlüğümüz bulunuyor ve bağlı bulunan illerdeki tüm basın mensuplarımızın taleplerini dinlemekle yükümlü" diye konuştu.

Haber: Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: DHA

