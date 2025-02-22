Gazetecilere Tutuklama Tepkisi

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(ANKARA) - Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazeteciler Elif Akgül ile Yıldız Tar'ın tutuklanması, Ender İmrek'in "ev hapsi almasına" tepki gösterdi. Önderoğlu, "Gazetecilik faaliyetlerine yönelik açık bir saldırıdır; serbest bırakılmalılar" dedi.

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, gazetecilere yönelik başlatılan soruşturmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Elif Akgül ve Yıldız Tar'ın 14 yıl öncesine ait kamuoyuna açık inkar etmedikleri politik temasları gerekçe yapılarak tutuklanması, Ender İmrek'in de ev hapsine alınması haksızlıktır ve onca yıllık gazetecilik faaliyetlerine yönelik açık bir saldırıdır, serbest bırakılmalılar" ifadelerini kullandı.