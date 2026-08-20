Gazetecilere Vize Kısıtlaması Tepkisi - Son Dakika
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Gazetecilere Vize Kısıtlaması Tepkisi

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ABD'deki gazeteci dernekleri, DHS'nin yabancı medya vizelerini 240 günle sınırlayan düzenlemesine itiraz etti.

ABD'deki gazeteci dernekleri ve basın özgürlüğü savunucuları, İç Güvenlik Bakanlığının (DHS) yabancı medya vizeleri için süresiz olan statü süresini 240 günle sınırlayan yeni düzenlemenin iptali için Kongre'ye çağrıda bulundu.

ABD'de yabancı basın kuruluşlarını temsilen bulunan gazetecilere yönelik vize kısıtlaması konusu, ülkedeki kar amacı gütmeyen gazeteci dernekleri ve basın özgürlüğünü savunan kuruluşlar tarafından Kongre'ye taşındı.

Kongre üyelerine gönderilen ve 30'u aşkın kuruluş tarafından imzalanan mektupta, DHS'nin yabancı gazetecilere yönelik vize kısıtlamasının her şeyden önce basın özgürlüğüne karşı bir hareket olduğu vurgulandı.

Mektupta, "Bu yeni ve kısıtlayıcı kural, Amerika'nın basın özgürlüğü konusunda küresel bir fener ve tehdit altındaki gazeteciler için bir sığınak olma itibarını zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda ABD hakkındaki haberlerin niteliğini ve niceliğini de azaltıyor." ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 8 aya karşılık gelen yeni vize süresinin "uzun vadeli gazetecilik faaliyetlerini baltalamanın" yanı sıra konut kiralama veya çocukları okula kaydettirme gibi işlemlerle ABD'de bir düzen kurmaya çalışan gazeteciler ve aileleri için de "istikrarsız bir ortam" oluşturacağı belirtildi.

Mektubun devamında, "Ayrıca, haberlerinin mevcut yönetimin kabul edebileceği bir içerik ve üslup taşımaması halinde yetkililerin gazetecileri sınır dışı etme veya vize yenilememe tehdidinde bulunabilmesinden de derin endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD hükümetinin söz konusu kısıtlamasının diğer ülkelerin de benzer adımlar atmasına yol açabileceği belirtilen mektupta, uzatma başvurusunun onaylanma garantisinin olmadığı ve başvuruda bulunan basın mensubunun potansiyel olarak sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Mektupta ayrıca, söz konusu kısıtlamanın "ironik şekilde" ABD'nin 250 yıllık basın özgürlüğü ve gazetecilik etiği geleneğini öğrenmek için ABD gazetecilik okullarına giden yabancı öğrencileri de etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı ve Kongre'den, bu kuralın 15 Eylül'de yürürlüğe girmeden engellenmesi için yardım talep edildi.

ABD hükümeti, DHS aracılığıyla 17 Temmuz'da, ülkedeki yabancı gazetecilerin vize sürelerini 240 güne, Çinli gazetecilerin vize sürelerini ise sadece 90 güne indireceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Medya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere Vize Kısıtlaması Tepkisi - Son Dakika

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