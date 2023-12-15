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Gazetecileri Koruma Komitesi, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince Kudüs'te darp edilmesini kınadı ve İsrail'e 'gazetecileri hedef... - Son Dakika
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Gazetecileri Koruma Komitesi, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince Kudüs'te darp edilmesini kınadı ve İsrail'e 'gazetecileri hedef...

Gazetecileri Koruma Komitesi, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince Kudüs'te darp edilmesini kınadı ve İsrail'e 'gazetecileri hedef almama' çağrısında bulundu.

Gazetecileri Koruma Komitesi, AA foto muhabiri Mustafa Haruf\'un İsrail güçlerince Kudüs\'te darp edilmesini kınadı ve İsrail\'e \'gazetecileri hedef...
15.12.2023 - 22:41,
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Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Mustafa Haruf'un İsrail güçlerince Kudüs'te darbedilmesini kınadı ve İsrail'e "gazetecileri hedef almama" çağrısında bulundu.

AA muhabirine, olayla ilgili açıklama yapan CPJ Program Direktörü Carlos Martinez de la Serna, Haruf'a yapılan saldırıyı kınayarak, "Mustafa Haruf'a yönelik fiziksel saldırı, tek başına bir olay değildir. Bu saldırı, İsrail askerleri ve yerleşimcileri tarafından Batı Şeria'da ve İsrail genelinde görevini yapan gazetecilere yönelik fiziksel saldırı ve tehditler bütününün bir parçasıdır ve bunlar 7 Ekim'den bu yana kayda değer şekilde artmıştır." ifadesini kullandı.

CPJ'nin, İsrail'e "gazetecileri hedef almayı derhal bırakması" çağrısı yaptığını aktaran CPJ Program Direktörü, bu saldırıları gerçekleştiren İsrail güçlerinin de sorumlu tutulması ve haklarında gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, CPJ'nin söz konusu olayla ilgili internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Komitenin saldırıdan ötürü şok yaşadığı, gazetecilere yönelik her türlü saldırıyı kınadığı ve sorumluların hesap vermesi gerektiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin AA foto muhabirine saldırısı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u Doğu Kudüs'teki görevi sırasında darbetmişti.

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesine kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Son Dakika

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