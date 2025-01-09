Gazetecilerin Günü Kutlandı

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Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında, gazeteciliğin, sadece bir meslek değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gerektiren bir iş olduğunu belirtti.

Gece gündüz demeden, zor koşullar altında, toplumu bilgilendirmek adına gazetecilerin gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Yapılan haberler ve yayınlar, toplumun her kesimini doğrudan etkiler ve şekillendirir. Demokrasi ve özgürlüklerin sigortası olan gazetecilik, aynı zamanda toplumun vicdanı ve sesi olmaktır. İyi bir gazeteci, sadece haberleri aktaran değil, aynı zamanda toplumda farkındalık oluşturmayı ve doğruyu savunmayı kendine görev edinendir. Zorluklarla dolu bir süreçte dahi haberin peşinden gitmek, sorumluluk bilinciyle hareket etmek, gazetecilerin en temel değerlerinden biridir. Bu duygularla mesleğinin saygınlığını ve ilkelerini koruyarak halkımıza doğru ve hızlı haber alma hizmeti sunan gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil ise bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde medyanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

Demirgil, mesai mefhumu gözetmeksizin zor şartlarda çalışan gazetecilerin, yerli ve milli değerlerin benimsenmesinde de çok önemli görevler üstlendiğini vurguladı.