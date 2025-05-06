Gazetecilerin Korunması İçin Yasal Düzenleme Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazetecilerin Korunması İçin Yasal Düzenleme Gerekiyor

Gazetecilerin Korunması İçin Yasal Düzenleme Gerekiyor

IFJ, Filistin, Suriye ve Yemen'de gazeteci ölümlerine dikkat çekerek korunma için yasal önlemler çağrısında bulundu.

06.05.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Filistin, Suriye ve Yemen'de gazeteci ölümlerine dikkati çekerek, gazetecilerin korunması için yasal bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi.

IFJ, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle Filistin, Suriye ve Yemen'de görev başındaki gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili panel düzenledi.

Etkinliğe, IFJ Başkanı Dominique Pradalie, IFJ Genel Sekreteri Anthony Bellganger, Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasser Abu Bakr, Suriye Gazeteciler Derneği Başkanı Mouzon Morshed, Yemen Gazeteciler Sendikası Fahri Saymanı Nabil Al Osaidi ve Suudi Arabistan Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Adhwan Alahmari katıldı.

Gazeteciler için en ölümcül üç ülkedeki duruma değinilen etkinlikte, gazetecilerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi, savaş muhabirliği eğitimlerinin verilmesi, gazetecilere yönelik suçlarla ilgili hesap verebilirliğin sağlanması konularına dikkat çekildi.

IFJ Başkanı kıdemli Fransız gazeteci Pradalie, İsrail'in Gazze'deki soykırım ve ablukasında gazetecilerin canlarını riske atarak, ilk günden bu yana gece gündüz çalışmalarıyla yüksek kaliteli bilgiyi uluslararası basına taşıdıklarını söyledi.

Pradalie, Gazze'de daha önce görülmemiş şekilde gazeteci ölümlerinin yaşandığına dikkati çekerek, "Buraya bir alarm zili çalmaya geldim. Gazetecileri korumak için bir konvansiyona ihtiyacımız var. Yoksa hiç gazeteci kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Filistinli Gazeteci Abu Bakr da İsrail'in hem olan bitenin görülmemesi hem de halkın geri kalanına da korku salmak amacıyla gazetecileri hedef aldığını vurguladı.

Abu Bakr, tüm medya merkezlerinin hedef alındığını, gazetecilerin ailelerin de saldırıya uğradığını ifade ederek, tüm bunlar için Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde süreç başlattıklarını bildirdi.

IFJ'ye göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de öldürülen gazeteci sayısı 157'yi aştı.

Kaynak: AA

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, Suriye, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilerin Korunması İçin Yasal Düzenleme Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksi tek karede
Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti
Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu Düdüklü tencere bomba gibi patladı, lokanta çalışanı saniyelerle kurtuldu
Özgür Özel’e saldıran Tengioğlu’nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun kaldığı otelin işletmecisinin ifadesi ortaya çıktı
Peru’da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu Peru'da kaçırılan 13 madenci ölü bulundu
Özgür Özel’e yumruk atan saldırganın kızından CHP’ye geçmiş olsun telefonu Özgür Özel'e yumruk atan saldırganın kızından CHP'ye geçmiş olsun telefonu
Kanada’dan vatandaşlarına uyarı: Fransa’da terör tehdidi yüksek Kanada'dan vatandaşlarına uyarı: Fransa'da terör tehdidi yüksek
Mertens çiftinden sürpriz Bebeklerine Türkçe isim verecekler Mertens çiftinden sürpriz! Bebeklerine Türkçe isim verecekler
Özel’e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim
Real Madrid’den Arda Güler paylaşımı: Türk elması Real Madrid'den Arda Güler paylaşımı: Türk elması
Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız Sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu için eylem: Biz kadınlar nasıl güvende olacağız?

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 19:29:15. #7.13#
SON DAKİKA: Gazetecilerin Korunması İçin Yasal Düzenleme Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.