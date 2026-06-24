Gazetecilerin Yargılandığı Davada Kontrol Tedbirleri Reddi

(ANKARA) - Gazeteciler Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddetti. Duruşma 24 Kasım'a ertelendi.

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan İbrahim Elçi hazır bulunurken, gazeteci Yıldız Tar ise NATO zirvesi öncesi yapılan operasyonda gözaltına alındığı için duruşmaya katılamadı.

Duruşmada ilk olarak savunma yapan Elçi'nin avukatı, "HDK'nın kurulduğuna dair zaten basında haberler yapılıyor ve kimlerin de yer aldığı yazılıyor. O yüzden delil olarak gösterilen listenin bir delil niteliği yok. Kamuoyuna açık zaten bu liste. Öte yandan KCK ile bağlantısına dair bir delil de yoktur. Müvekkilim yasal bir parti olan Sosyalist Yeniden Kurtuluş Parti (SYKP) üyesidir. Müvekkilimin 13 aydır adli kontrol tedbiri var. Kaldırılmasını talep ediyoruz adli tedbir kontrollerinin" dedi.

SONRAKİ DURUŞMA 24 KASIM'DA

Tar'ın avukatı Veysel Ok da "HDK listesi zaten kendi internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca HDK faaliyetlerine de devam etmektedir" beyanında bulundu. Tar'ın bir diğer avukatı Emine Özhasar da Tar'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı adli tedbir kontrollerinin devamını istedi. Mahkeme Başkanı ise sanıkların yurt dışı çıkış yasağının devamına ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi için dosyanın savcılığa tevdiine karar verdi. Sonraki duruşma 24 Kasım saat 11.00'a ertelendi.