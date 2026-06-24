Gazetecilerin Yargılandığı Davada Kontrol Tedbirleri Reddi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazetecilerin Yargılandığı Davada Kontrol Tedbirleri Reddi

24.06.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'nin duruşması ertelendi, adli kontrol tedbiri kaldırılmadı.

(ANKARA) - Gazeteciler Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması talebini reddetti. Duruşma 24 Kasım'a ertelendi.

Halkların Demokratik Kongresi'ne (HDK) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Yıldız Tar ve İbrahim Halit Elçi'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklardan İbrahim Elçi hazır bulunurken, gazeteci Yıldız Tar ise NATO zirvesi öncesi yapılan operasyonda gözaltına alındığı için duruşmaya katılamadı.

Duruşmada ilk olarak savunma yapan Elçi'nin avukatı, "HDK'nın kurulduğuna dair zaten basında haberler yapılıyor ve kimlerin de yer aldığı yazılıyor. O yüzden delil olarak gösterilen listenin bir delil niteliği yok. Kamuoyuna açık zaten bu liste. Öte yandan KCK ile bağlantısına dair bir delil de yoktur. Müvekkilim yasal bir parti olan Sosyalist Yeniden Kurtuluş Parti (SYKP) üyesidir. Müvekkilimin 13 aydır adli kontrol tedbiri var. Kaldırılmasını talep ediyoruz adli tedbir kontrollerinin" dedi.

SONRAKİ DURUŞMA 24 KASIM'DA

Tar'ın avukatı Veysel Ok da "HDK listesi zaten kendi internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca HDK faaliyetlerine de devam etmektedir" beyanında bulundu. Tar'ın bir diğer avukatı Emine Özhasar da Tar'ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı adli tedbir kontrollerinin devamını istedi. Mahkeme Başkanı ise sanıkların yurt dışı çıkış yasağının devamına ve esas hakkındaki mütalaanın verilmesi için dosyanın savcılığa tevdiine karar verdi. Sonraki duruşma 24 Kasım saat 11.00'a ertelendi.

Kaynak: ANKA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Terör, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilerin Yargılandığı Davada Kontrol Tedbirleri Reddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar
Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı Eşini bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı
Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı Diyarbakır kırsalında 10 noktada örtü ve anız yangını: 100 hektar alan yandı

16:59
Altında korkulan oldu
Altında korkulan oldu
16:59
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
16:48
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki Ekrem İmamoğlu’nu küplere bindirecek sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 17:10:05. #7.13#
SON DAKİKA: Gazetecilerin Yargılandığı Davada Kontrol Tedbirleri Reddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.