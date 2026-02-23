Gazetecilerin Yurt Dışı Yasağı Kaldırıldı

(ANKARA)- Gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç hakkında İBB dosyası kapsamında uygulanan adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.

Avukat Hüseyin Ersöz, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB dosyası kapsamında ifadeye çağırılan gazeteciler Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Şaban Sevinç hakkında verilen adli kontrol kararını kaldırdığını duyurdu. Kararla birlikte, üç gazeteciye yönelik yurt dışına çıkış yasağı da sona erdi.

Avukat Hüseyin Ersöz'ün konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

"Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Ruşen Çakır hakkındaki yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri de 'talebimiz üzerinden' geçen 1 ayın sonunda kaldırıldı. Hiç olmaması gereken bir uygulamanın sonlandırıldığını ancak Alican Uludağ tutukluyken bu karara sevinemediğimizi ifade etmek gerekiyor."