Gazeteciye Darp Davası

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(ANKARA) - Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandığı sırada haber takibi yapan gazeteciyi darp eden iki sanık hakkında 6'şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 10 Haziran 2024'te adliye muhabiri gazeteci Ahmet Furkan Gülap'ın, Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün Şanlıurfa'da karantinada bulunan 35 köpeğin Ankara'ya getirilmesiyle ilgili tutuklanmasına ilişkin haberi takip ettiği kaydedildi.

Gazeteci Gülap'ın, Özgünlü'nün tutuklanmasının ardından adliye otoparkından çıkış görüntüsünü çektiği sırada, sanıklar Fulya Törün ile Nuray Akyol'un gazeteciye küfür ederek darp ettikleri ve mağdurun kıyafetini yırttıkları belirtildi.

Olayın 5 dakika boyunca sürdüğü aktarılan iddianamede, polis memurlarının araya girerek arbedeyi ayırmaya çalıştıkları ancak saldırganların gazeteciyi bırakmayarak darp etmeye devam ettikleri aktarıldı.

Olaya ilişkin adli tıp raporu da iddianamede yer aldı. Buna göre, gazeteci Gülap'ın vücudunda, sol ön kolunda çizik, göğüs bölgesi sağ üst ön kısmında hiperemik alan ve orta kısmında kırmızı renkte ekimoz tespit edildi. Ayrıca Gülap'ın, boyun sağ alt dış yan bölümde ön arka uzanımlı kırmızı hiperemik alan, orta kısmında ekimoz, boyun sol alt dış yan kısmında ön arka uzanımlı hiperemik hat şeklinde ekimoz alanları, sol kol ön iç kısmında kırmızı renkte ekimoz belirlendi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıklar Fulya Törün ile Nuray Akyol hakkında "basit yaralama", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Davanın ilk duruşması önümüzdeki günlerde belli olacak.