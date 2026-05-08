Gazi Polis Mehmet Emrullah Kaya Hayatını Kaybetti

DİYARBAKIR'da 2017 yılında terör örgütü mensuplarınca düzenlenen bombalı saldırıda gazi olan polis memuru Mehmet Emrullah Kaya (40), geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Gazi Kaya, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır'da 11 Nisan 2017'de terör örgütü mensupları tarafından İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası'na yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaralanarak gazi olan Mehmet Emrullah Kaya, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazi Kaya için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Ardından da Mehmet Emrullah Kaya'nın naaşı, Hulusi Akar Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Kaya'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaya, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda gözyaşları ile toprağa verildi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSER,