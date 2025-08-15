Tekirdağ'da solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazi polis memuru Serdar Çetkin, son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yakınları tarafından alınan Çetkin'in cenazesi, Orta Cami'ne getirildi.
Gözyaşlarına hakim olamayan Çetkin'in yakınları, ikindi namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Helallik alınmasının ardından Çetkin için cenaze namazı kılındı.
Kılınan namazın ardından Çetkin'in cenazesi, Tekirdağ Yenişehir mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve vatandaşlar katıldı.
Çetkin'in 2016 yılında Diyarbakır'da yaralanarak, gazi olduğu öğrenildi.
