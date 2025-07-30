Gazi Üniversitesi, Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesinde şube açacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, Özbekali Zhanibekov Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi bünyesinde şube açılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Gazi Üniversitesi Kazakistan'da Şube Açıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?