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Gazi Üniversitesi'nde Kuzey Kafkas Dilleri Sempozyumu düzenlendi

Gazi Üniversitesi\'nde Kuzey Kafkas Dilleri Sempozyumu düzenlendi

Gazi Üniversitesi'nde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Dağıstanlılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 'Kuzey Kafkas Dilleri Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyuma YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli, Dağıstan Cumhuriyeti Milletvekili Hacı Murat Magomedov ve birçok davetli katıldı. Sempozyumda dilin kültür aktarımında önemli bir rol oynadığı vurgulandı ve Türkiye ile Kuzey Kafkas toplumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlandı.

08.05.2024 20:03
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Gazi Üniversitesi'nde, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) desteğiyle Dağıstanlılar Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından "Kuzey Kafkas Dilleri Sempozyumu" düzenlendi.

"Türkiye ve Kuzey Kafkasya Kültür Buluşmaları" kapsamında düzenlenen sempozyuma YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli, Dağıstan Cumhuriyeti Milletvekili Hacı Murat Magomedov, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Eler, Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fatin Dağçınar, Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Yaşar Öz ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan YTB Başkan Yardımcısı Kazancı, sempozyumda sunulan bilgilerin Kuzey Kafkasya halkları için önemli olduğunu vurguladı.

Kültür aktarımının dil vasıtası ile olduğunu kaydeden Kazancı, dilin, bireysel ve toplumsal iletişimin en önemli aracı olduğunu söyledi.

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Gelişli de dillerin, ortak tarih ve kültürün bir yansıması olarak önemli olduğunu ve programın, ortak değerlerin pekiştirilmesi için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Sempozyumun Türkiye ile Kuzey Kafkas toplumları arasındaki derin tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirmeyi amaçladığını aktaran Gelişli, "Sunumlar ve tartışmalar hem bilim dünyamıza hem de toplumlarımıza yeni perspektifler sunacak ve ortak değerlerimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak." dedi.

Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dağçınar, dilin bir milleti millet yapan en önemli unsur olduğunu ve milletlerin dillerine sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı Öz, Türkiye ile Kuzey Kafkasya halkları arasındaki ilişkileri artırmak istediklerini dile getirdi.

Dağıstan Cumhuriyeti Milletvekili Magomedov ise insanların ana dilini konuşmasının önemini vurgulayarak, Dağıstan bölgesinde çok farklı dillerin konuşulduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi'nde Kuzey Kafkas Dilleri Sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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