Gaziantep Araban'da Beydilli Sosyal Tesisinin Temeli Atıldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılacak olan Beydilli Sosyal Tesisinin temeli atıldı.
Araban Belediyesi tarafından Kırsal Beydilli Mahallesinde 3 katlı yapılması planlanan Beydilli Sosyal Tesisi için temel atma töreni yapıldı.
Törene Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgayik ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Arif Seçkin katıldı.
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