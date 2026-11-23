Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi, 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan depremzede lehine verilen tazminat kararını kaldırdı. Daire, depremzedenin manevi tazminat alabilmesi için yıkım nedeniyle "elem ve ızdırap" yaşayıp yaşamadığının tanık beyanlarıyla araştırılmasını istedi.

Depremzede Y.K. adına Kahramanmaraş 1. Tüketici Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, 69 kişinin hayatını kaybettiği, Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşli Kocabaş Sitesi 7. Blok'un, 6 Şubat depremlerinin ilk saniyelerinde yıkıldığı belirtilerek, "binanın deprem yönetmeliğine aykırı, yetersiz işçilik ve kalitesiz malzemeyle inşa edildiği" kaydedildi.

Dilekçede, "mühendislik ve mimari yetersizliklere, kentin birinci derece deprem bölgesinde olduğunun göz ardı edilmesine ve denetim yükümlülüğünün ihlaline" işaret edilerek, "yapının insan hayatı ve yaşama hakkı gözetilmeden, yalnızca kar ve ticari saiklerle inşa edildiği" ileri sürüldü.

Depremzede Y.K.'nin avukatı, başlangıçta 50 bin lira manevi ve bin lira maddi tazminat talep etti. Yargılama sırasında maddi tazminat talebini 957 bin 902 lira 40 kuruşa çıkaran davacı taraf, toplam 1 milyon 7 bin 902 lira 40 kuruşun, 6 Şubat 2023'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsilini istedi.

MÜTEAHHİT ŞİRKETİN SAVUNMASI: DEPREM MÜCBİR SEBEP, TAZMİNAT TALEPLERİ FAHİŞ

Müteahhit şirketin avukatı ise "dava konusu binanın deprem yönetmeliğine ve ilgili teknik düzenlemelere uygun inşa edildiğini, yapım sürecinin belediye ve yapı denetim şirketinin denetim ve gözetiminde yürütüldüğünü" savundu.

Yıkıma neden olan depremlerin "mücbir sebep" niteliğinde olduğunu ileri süren davalı vekili, bu nedenle "şirketin sorumluluğuna gidilemeyeceğini" iddia etti. "Tazminat taleplerinin fahiş ve dayanaktan yoksun olduğunu, davacının maddi zarar iddialarını da kanıtlayamadığını" savunan şirket avukatı, davanın reddini talep etti.

İLK DERECE MAHKEMESİ, MÜTEAHHİT ŞİRKETİ TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM ETTİ

Kahramanmaraş 1. Tüketici Mahkemesi, 4 yıllık binanın depremde yıkılmasını ve müteahhit şirketin kusurunu dikkate alarak davacının 50 bin liralık manevi tazminat talebini kabul etti. Mahkeme, bu tutarın 6 Şubat 2023'ten itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Maddi tazminat talebini ise kısmen kabul eden mahkeme, 773 bin 172 lira 40 kuruş yeniden yapım bedeli ile 50 lira kira bedelinin, diğer sorumlulardan tahsil edilecek tutarlarla mükerrer tahsilata yol açmayacak şekilde davalı şirketten alınmasına karar verdi. Davacının eşya bedeline ilişkin talebi ise reddedildi.

ŞİRKET İSTİNAFA TAŞIDI, İSTİNAF KARARI KALDIRDI

Müteahhit şirketin avukatı, yerel mahkemenin kararına karşı istinaf başvurusunda bulunarak dosyayı Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'ne taşıdı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Gaziantep BAM 15. Hukuk Dairesi, davalı şirketin istinaf başvurusunu kabul etti, Kahramanmaraş 1. Tüketici Mahkemesinin 12 Haziran 2026 tarihli istinafa konu kararını kaldırdı, dosyanın eksikliklerin ikmali ile oluşacak sonuca göre karar verilmek üzere yeniden görülmesi için kararı veren yerel mahkemesine iadesine karar verildi.

GEREKÇEDEN: "TOKİ HAK SAHİPLİĞİ ARAŞTIRILSIN"

İstinaf kararının gerekçesinde, davalı şirket vekilinin istinaf dilekçesinde, TOKİ hak sahipliğinin belirtilmiş

olmasına rağmen bu konuda bir araştırma yapılamadığını istinafa getirdiği belirtilerek, taşınmazın rezerv alan kapsamında kalması ve davacının TOKİ hak sahipliğinin bulunması nedeniyle, "davacıyla rezerv alan veya yerinde dönüşüm sözleşmesi yapılıp yapılmadığının araştırılmasına, sözleşme yapılmışsa bu kapsamda davacıya sağlanan kazanımların ve bunların gerçek zararına etkisinin belirlenmesine" karar verdi.

Gerekçede, davacının gerçek zararının ne kadarının giderildiğinin tespitinin yapılması, bakiye zararı var ise hesaplanarak çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun eksik bırakılmasının, kararın kaldırılmasını gerektirdiği aktarıldı.

MANEVİ TAZMİNAT İÇİN TANIKLAR DİNLENECEK

Manevi tazminat istemi yönünden ilk derece mahkemece, "davacının depremden kaynaklı malvarlığı kaybına uğramasının, kişisel hakları ihlal niteliğinde olduğundan bahisle davanın kabulüne karar verildiği" aktarılan gerekçede, her borca aykırı davranışın, kişilik haklarını zedeleyecek nitelikte olduğundan söz edilemeyeceği, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, borca aykırı davranışın kişilik haklarını ihlal eder nitelikte olması gerektiği belirtildi.

Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Somut olayda, davacının evinin ağır hasar alarak kullanılmaz olduğu ve yıkılması gerektiği çekişmesizdir. Ancak salt bu durumun kişilik haklarını ihlal ettiği sonucuna varılamaz. Zira mahkemece, davacının üzerine kayıtlı oturulabilir başkaca evi olup olmadığı, yıkım sonrası davacının yaşadığı süreç, yaşam çevresi, ev ile olan bağı, deprem sonrası evin yıkılması, hasara uğradığı ya da kaybolduğu iddia olunan eşyalar yönünden elem ve ızdırap yaşayıp yaşamadığı konularında borca aykırı davranış ile kişilik hakkı ihlalinin ilişkilendirmesi illiyet bağının kurulması aranmalıdır.

"YIKIM NEDENİYLE ELEM VE IZDIRAP YAŞADI MI ARAŞTIRILSIN"

Bu bağlamda, mahkemece davacının bildireceği tanıklar dinlenerek yıkım nedeniyle kişilik haklarını zedeleyici nitelikte elem ve ızdırap yaşayıp yaşamadığı değerlendirilip tartışılarak, TMK 24 ile TBK 58 maddesi kapsamında manevi tazminatın şartlarının oluşup oluşmadığı hususlarında değerlendirme yapılması gerekirken, davacı tanıkları dinlenmeksizin manevi zarar açısından eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiş, davalının bu yöndeki istinaf sebepleri yerinde görülmüştür."

İlk derece mahkemesince, davalının, kabul edilen istinaf nedenleri yönünden, davanın esasına yönelik uyuşmazlığın giderilmesi için gerekli delillerin toplanmadığı ve bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmadığı sonucuna varılan gerekçede, bu nedenlerle davalılar vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına, belirtildiği şekilde delillerin toplanarak oluşacak sonuca göre karar verilmek üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar verildiği bildirildi.

AVUKAT GÖDEOĞLU: "SOSYAL YARDIMLAR, TAZMİNAT SORUMLULUĞUNU ORTADAN KALDIRMAZ"

Depremzedelerin avukatı Bahri Gödeoğlu, Güneşli Kocabaş Sitesi'nde depremde yıkılan ve 69 kişinin ölümüne neden olan binaya ilişkin ceza yargılamalarının sürdüğünü, müteahhitten sıfır daire alan depremzedelerin ayıplı ve kusurlu satış nedeniyle açtıkları tazminat davalarının da devam ettiğini belirtti.

Üç yıldır süren hukuk mücadelesinde, yerel mahkemelerde davalarını kazanan depremzedelerin, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin son kararıyla şaşkınlık yaşadığını ifade eden Gödeoğlu, "İstinaf, yerel mahkeme kararını eksik inceleme nedeniyle kaldırdı. Oy birliğiyle alınan kararda belirtilen eksik inceleme sebebi ise devletin yaptığı sosyal yardımlar" dedi.

İstinafın, TOKİ hak sahipliğinin araştırılması ve davacının gerçek zararının ne kadarının giderildiğinin tespitinin yapılması konularında eksiklik tespit ettiğini aktaran avukat Gödeoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yargıtay'ın yerleşik içtihatları uyarınca devletin yapmış olduğu sosyal yardımlar, tazminat sorumlusunun sorumluluğunu hiçbir şekilde ortadan kaldıramaz. Sosyal yardım ayrıdır, satın almaya dayalı görülen davalar ayrıdır. Bu, hukuk devletinin gereğidir. Ancak istinaf, sosyal yardım sınırı diye bir kavram oluşturarak, müteahhitlerin tazminat sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Bu, hukuk güvenliği açısından çok tehlikeli sayılabilecek bir karardır. Zira sosyal yardım nedir, sınırları nasıl belirlenir, belirlenen bu sınırdan fazla yardım alınması halinde ne olur?

"SOSYAL DEVLET İLKESİYLE BAĞDAŞMAYAN ABSÜRT KARAR"

Hukuk güvenliği ve Anayasa'da belirtilen sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayacak absürt bir karara, İstinaf 15. Hukuk Dairesi'nin nasıl imza attığı ise bizim açımızdan büyük bir soru işareti. Sayıları 100'ü dahi aşmayacak müteahhitlerin zenginlikleri azalmasın diye milyonlarca depremzedenin hakları nasıl ihlal edilmeye çalışılır, bunu anlamış değiliz. Bu hususta tüm hukuk camiasının buna 'dur' demesi için elimizden gelen her türlü hukuk mücadelesini vermeye hazırız. Ancak yargılamadaki süreler hesaba katıldığında depremzedelere, tabiri caizse, çürük bina satan müteahhitler uzun bir süre daha en ufak bir maddi külfet altına girmeyecek, onlara mal kaçırmak için yeterli süre tanınacak ve depremzedeler de geçen bu süreden mustarip olmaya devam edecek."