Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kurban Satış Noktalarında Haşarelere Karşı İlaçlama Yapıyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurbanlıkların satıldığı noktalarda haşarelere karşı ilaçlama yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 60 araç ve 154 personelin görev aldığı ekip, Kurban Bayramı öncesinde 7 kurban satışı ve 32 kesim noktasında incelemelerine başladı.

Bu kapsamda ekipler, söz konusu noktalarda oluşabilecek haşerenin çoğalmasına engel olmak için ilaçlama gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Estetik ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Murat Öz, bayram öncesi çalışmalara başladıklarını belirtti.

Belirli alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Öz, "Kurban kesim ve satış noktalarında, çöp konteynerlerinde ve vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı alanlarda halkımızın huzurlu ve rahat olabilmeleri adına tüm ekiplerimiz ile yoğun mesai harcıyoruz." ifadelerini kullandı.