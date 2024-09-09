Narin Güran'ın İsmi Yaşatılacak - Son Dakika
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Narin Güran'ın İsmi Yaşatılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Toplantısı'nda, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için önerge sunuldu.

09.09.2024 22:16
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Toplantısı'nda, Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi için önerge sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı Eylül Ayı Dönem Toplantısı'nın 1. birleşimi Başkanvekili Halil Uğur'un başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İslahiye'deki depremzede çiftçilerden biber alımı ve Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın isminin çocuk kütüphanesi veya kreşe verilmesi hakkında önerge sunuldu.

AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Hamzaoğlu, depremden etkilenen İslahiye'de çiftçilere destek olunması için Büyükşehir Belediyesinin kırmızı biber almasına dair meclise sözlü önerge verdi. Önergenin meclis üyeleri tarafından gündeme alınması, oy birliğiyle kabul edildi. Önerge, ilgili komisyonda görüşülecek.

MHP Meclis Üyesi Cuma Kaymakçı ise mecliste söz alarak, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin bir çocuk kütüphanesine veya kreşe verilmesi için grubu adına önerge verdi. Önergenin gündeme alınarak görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.???????

Kaynak: AA

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