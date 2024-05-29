Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'nda 10 Yılda 100 Bin Sahipsiz Hayvan Rehabilite Edildi

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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 yılda yaklaşık 100 bin sahipsiz hayvan rehabilite edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, içerisinde ameliyathaneler, yoğun bakım odaları, soğuk mama deposu, mama yapım atölyesi gibi alanların bulunduğu 15 bin metrekarelik Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Burç Ormanı'nda sokak hayvanları için yapılan yaklaşık 70 dönüm alana sahip Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti.

Şahin, incelemelerin ardından basın mensuplarına, sokak hayvanlarının önce Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde muayene edildiğini, daha sonra ise kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Sokak hayvanları için ormanda yaklaşık 70 dönümlük alan oluşturulduğunu hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Tam doğal hayat, kafes yok. Kısırlaştırılmış, aşılanmış sağlıklı olan hayvanların neye ihtiyacı varsa temin edildiği bir alandan söz ediyoruz. Gaziantep modelinin de en büyük farkı burası. Burası olduğu için hayvanları yeniden sokağa bırakma ihtiyacı hissetmiyoruz. Bizim 3 yıldır uyguladığımız Gaziantep modelinin en önemli ara mekanizması burası. Hem sokak hayvanlarının yaşamını sağlıyorsunuz, hem de insanı koruyorsun."

Vatandaşların merkeze başvurarak hayvan sahiplenebildiğini aktaran Şahin, "Bütçenin yılda yaklaşık binde 3-5 arasını yılladır bu işe ayırıyoruz ve bu sistem çalışıyor. Gaziantep modeli yasaya uygun bir model olabilir. Tamamen bilimsel, veterinerlik fakültesinden hocalarımızla, veterinerler odası başkanımız ve kendi veterinerlerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Fatma Şahin, belediye olarak 10 yıldır sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda 100 bine yakın hayvana kısırlaştırma ve aşılama yaptıklarını, sahiplenilmek istenen hayvanları da yeni yuvalarına kavuşturduklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de hazır bulundu.