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Gaziantep'e gelen gurbetçiler esnafın yüzünü güldürdü

GAZİANTEP - Yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden memleketlerine gelen gurbetçi vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor.

Dünyanın en eski 10 şehri arasında bulunan ve Osmanlı döneminden kalma tarihi cami, han, hamam, bedesten ve çarşıların yanı sıra geleneksel konakların bulunduğu tarihi kente gelen gurbetçi, yerli ve yabancı turistler güzel vakit geçirmek üzere tatillerini Gaziantep'te geçirmeyi tercih ediyor.

Geçmiş yıllardan bu yana Gaziantep'in önemli alışveriş merkezlerinden olan tarihi Bakırcılar Çarşısı ve Almacı Pazarı esnafının yüzü, kente gurbetçi, yerli ve yabancı turistlerin gelmesiyle gülmeye başladı.

Gaziantep'in tarihi çarşılarında gurbetçi yoğunluğu yaşanırken, kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerde esnafın yüzünü güldürüyor.

Memleketlerinde buldukları eşsiz yöresel lezzetleri almak isteyen gurbetçiler, tarihi Almacı Pazarı ve Kürkçü Hanının yolunu tuttu.

Kente gelen gurbetçiler, yerli ve yabancı turistler, Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan kurutmalık sebzelerden salçaya, biberden bin bir çeşit baharata kadar ihtiyaçlarını tarihi Almacı Pazarı'ndan karşılıyor.

Antep fıstığı başta olmak üzere kente özgü kuruyemiş ve tatlı ürünleri de alan gurbetçiler, yerli ve yabancı turistler, hazırladıkları kolileri yaşadıkları ülkelere götürmek için hazırlıklarını tamamlıyor.

Okulların tatil olmasıyla başlayan yoğunluk esnafa umut olurken, yerli turist olarak da gurbetçilerin yoğunluğu görülüyor.

Gaziantep esnafı, gurbetçiler ile turistlerin artması ve piyasanın canlanması ile birlikte bu anı en iyi şekilde değerlendiriyor. Esnaf, artan turist hareketliliği sayesinde hem satışlardan memnun kalırken hem de kente gelen ziyaretçilere unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Bakırcılar Çarşısı esnafından Celal Kerhizli, yerli ve yabancı turistler ile gurbetçilerin kente gelmesi ile birlikte alışveriş hareketliğinin başladığını söyledi.

"Gurbetçiler Gaziantep'e gelince yıllık ihtiyaçlarını karşılıyorlar"

Her yıl olduğu gibi bu yılda gurbetçi bolluğunun yaşandığını dile getiren Kerhizli, "Gurbetçiler gelmeden önce ortalıkta bir kriz vardı. Esnaf iş yapamıyordu. Ama şu anda gurbetçiler geldi, piyasada bir canlanma oldu. Esnafın işi oluyor. Çarkımız dönüyor. Gurbetçiler gidene kadar bu hareketlilik devam eder. Gurbetçiler Gaziantep'e gelince yıllık ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bakır eşya ve yiyecek gibi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Gurbetçiler ihtiyaçlarını karşılamak için esnaftan alışveriş yapınca piyasada bir canlılık oluyor. 3 haftadan beri piyasada bir canlılık var. Esnaf iş yapıyor. Bütün esnafta şu anda gurbetçilerin alışveriş yapmasından faydalanıyor. Esnaf para kazanıyor, esnafın yüzü gülüyor" dedi.

"Gurbetçilerin esnafa çok faydası oluyor"

Yaz tatilinde aileleri ile birlikte Gaziantep'e gelen gurbetçilerin esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade eden Almacı Pazarı esnafı Okan Şenci, "İşimiz normal günlere göre çok şükür iyi oluyor. Gurbetçiler yılın dört ayını memleketlerinde geçiriyor. Gurbetçiler Gaziantep'e geldiklerinde esnafa çok faydaları oluyor. Baharat, kurutmalık sebze, Antep fıstığı ve salça gibi bir senelik ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Gurbetçilerin memleketlerine gelmeleri esnaf için çok iyi olur, piyasa biraz hareketleniyor ve esnaf para kazanıyor. Gurbetçilerin esnafa çok faydası oluyor. Esnaftan genellikle de kuruyemiş çeşitlerini alıyorlar. Çünkü Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde bu tür ürünler fiyatı çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"Gurbetçiler gelince esnafımız memnun oluyor"

Gurbetçi mevsimi olduğundan dolayı gurbetçilerin Gaziantep'e gelmeye başladıklarını belirten Muharrem Kervancı, "Gurbetçiler memleketlerine geldiklerinde kurutmalık sebze başta olmak üzere salça, pul biberi ve Antep fıstığı gibi bir yıllık İhtiyaçlarını karşılıyorlar. Gurbetçiler bir yıllık İhtiyaçlarını karşılayınca esnafa da olumlu yansıyor. Ürünlerimizin hepsi yeni mahsuldür. Bizde gurbetçilerimizin tamamının gelmesini bekliyoruz. Gurbetçiler gelince esnafımız memnun oluyor. Gurbetçi hareketliliği bir hafta, 10 gün önce başladı. Gurbetçiler, turistler il il gezdikleri için en son Gaziantep'e uğruyorlar. Gaziantep'te ihtiyaçlarını alıp tekrar dönüyorlar. Eylül ayının sonuna kadar da bu hareketlilik devam eder" diye konuştu.