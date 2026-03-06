Gaziantep FK maçlarında "Amatörler ve Aile Tribünü" uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep FK maçlarında "Amatörler ve Aile Tribünü" uygulaması

06.03.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "Amatörler ve Aile Tribünü" projesiyle amatör sporcular, şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklar Gaziantep FK'nin iç saha maçlarını ücretsiz izleyecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, "Amatörler ve Aile Tribünü" projesiyle amatör sporcular, şehit ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki çocuklar Gaziantep FK'nin iç saha maçlarını ücretsiz izleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Valilik fuaye alanında protokol imza töreni düzenlendi.

Vali Kemal Çeber, sosyal ve sportif açıdan önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, "Şehrin ortak değerleri etrafında birlik sağlamak için projeler yürütüyoruz. Bu değerlerin en önemlilerinden biri Gaziantep FK'dir. Şehrin takımı olan bu kulüp köklü bir geçmişe sahip. Taraftar sayısı da her geçen yıl artıyor. Amatör sporcularımız tribün atmosferini daha yakından yaşayacak, ortak tezahürat kültürünü deneyimleyecek. Bunun yanında şehit ve gazi çocuklarımız ile devlet korumasındaki çocuklarımız da aileleriyle birlikte tribünlerde yer alacak." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halil Uğur da sporun sadece rekabet olmadığını aynı zamanda aileler, çocuklar ve gençler için birleştirici bir güç olduğunu ve projenin de bu güçten yararlandığını kaydetti.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, çocuklara futbol kültürünün aşılanması adına projenin faydalı olacağını belirtti.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ömer Alper Köroğlu ise projenin amatör sporcular için önemli bir fırsat olduğunu ekledi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcıoğlu, projenin hayırlı olmasını diledi.

İmzalanan protokolle amatör sporu desteklemek, aile yapısını güçlendirmek, şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile devlet korumasındaki çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amaçlanıyor.

Projeyle hem amatör spor desteklenecek hem de ailelerin tribünlerde daha fazla yer alması sağlanacak.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep FK, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep FK maçlarında 'Amatörler ve Aile Tribünü' uygulaması - Son Dakika

Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
Oval Ofis’te olay görüntü İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Adana uçağında büyük panik Yolcular kabusu yaşadı Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı
Karadeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

15:06
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:37:15. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK maçlarında "Amatörler ve Aile Tribünü" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.