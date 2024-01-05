 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep FK ve Pendikspor Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep FK ve Pendikspor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Pendikspor arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu. Sumudica, maçta ikinci kez rakiplerine puan hediye ettiklerini belirtirken, Vieira ise oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladığını ifade etti.

Gaziantep FK ve Pendikspor Berabere Kaldı
05.01.2024 - 20:20,  Güncelleme: 20:22
Abone Ol

Ahmet ATMACA GAZİANTEP,(DHA) - Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gaziantep FK, sahasında Pendikspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ve Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ikinci defa rakiplerine hediye gibi puan verdiklerini belirtti. 2-0 öndeyken 3 dakikada 2 gol yemeyi kabul edemediğini aktaran Sumudica, Ne diyeceğimi bilemiyorum. İkinci defa rakiplerimize hediye gibi puan armağan ettik. Bugün yine 2-0 öndeyken 3 dakikada 2 gol yedik. Olay sıcakken şu an çok bir şey konuşmak istemiyorum. Bunun kabul edemiyorum. İlk olanı kaza olarak kabul ediyoruz ama ikinci defa olunca kabul etmek istemiyorum. Öne geçmiştik ama şunu söylemeliyim ama bir kırmızı kartlık pozisyon vardı ancak bu bahane değil. 2-0 yakalanınca oyunu koparmak gerekiyor. Şu an için fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Geldiğimde bu takım 0 puandaydı. Şu ana kadar 20 puan topladık. Gelmeden önce birileri 20 puan toplayacağımızı söylese herkes mutlu olurdu. Bugün puan kaybedince maalesef mutlu olamıyorsunuz. Normalde 24 puanda olmamız gerekiyordu. Evimizde sürekli aynı hataları yapmamamız lazım. Belki de kaybedebilirdik. 1-0 öndeyken gol atmışız öndeyiz. Anlamadığım bir şekilde geri çekiliyoruz. Sürekli gol attığımızda skoru korumaya çalışıyoruz. Son maçlarda hep gol attık. 2 gol öne geçince evinizde oynuyorsanız puan kaybetmemeniz gerekiyor. Kesin olan bir şey var ki bu takımın transfere ihtiyacı var. Son 3 maçta maç kaybetmedik tek pozitif şey bu ve bu kolay değil?? dedi.

IVO VIEIRA GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK

Güçlü bir rakibe karşı deplasmanda oynadıklarını ifade eden Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı kutladığını söyleyerek, Bugün zor bir maç oldu. Güçlü bir rakibe karşı oynadık. Beklemediğimiz 2 gol yedik. Tabi bu bizi mutsuz etti. Oyuncularım maçı bırakmadılar. Devam ettiler ve iyi mücadele ettik. 2 gol bulup 1 puan aldık. Belki bir gol daha bulup öne geçebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 1 puan aldığımız için mutluyuz diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gaziantep FK, Pendikspor, DHA, Basın Toplantısı, Maç, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep FK ve Pendikspor Berabere Kaldı - Son Dakika


20:06
Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10
Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07
Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi

Son Dakika
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
19:24 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
19:10 Süper Lig kaldığı yerden devam! 4 gollü çılgın maçta kazanan yok
18:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, cuma namazı çıkışı protesto edildi
18:07 Tunceli Belediye BaşkanıMaçoğlu, İstanbul Kadıköy'den belediye başkan adayı olacak
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 20:35:47. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK ve Pendikspor Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement