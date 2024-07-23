Gaziantep Havalimanında CIP Salonu Hizmete Girdi

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, havalimanında CIP salonunun hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Havalimanımızda CIP salonumuz hizmete girdi. CIP salonu aynı anda 104 yolcuya hizmet verebilecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza, ilgili kurumlarımıza, THY ve DHMİ yetkililerine teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.