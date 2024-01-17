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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Yasa Dışı Yollardan Getirilen Hayvanlara Bakılıyor - Son Dakika
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Yasa Dışı Yollardan Getirilen Hayvanlara Bakılıyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alıyor. Bahçede, yasa dışı yollardan getirilen komodo ejderi ve piton gibi nadir türlerin yanı sıra 453 hayvana da bakılıyor. Hayvanat bahçesi, aynı zamanda rehabilite merkezi olarak da hizmet veriyor ve ülkeye kaçak yollarla getirilen tehlikeli hayvanları özel alanlarda koruyor. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinin 2023 hedefinin 6 milyon ziyaretçi olduğunu belirtti ve hayvanların tedavi ve bakımlarının uzman veteriner hekimler tarafından yapıldığını söyledi.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde Yasa Dışı Yollardan Getirilen Hayvanlara Bakılıyor
17.01.2024 - 11:19,
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Türkiye'nin en büyük ve dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yurda yasa dışı yollardan sokulan komodo ejderinden pitona 453 hayvana da bakılıyor.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda hizmet veren Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bünyesinde 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvanı barındırıyor.

Bölgenin en çok ziyaretçi çeken yerlerin başında gelen ve misafirlerine birbirinden renkli hayvanları görme fırsatı veren hayvanat bahçesi, aynı zamanda ülkeye kaçak yollarla getirilen ve evde bakılması uygun görülmeyen hayvanların da rehabilite merkezi konumunda bulunuyor.

Çoğunluğu gümrük kapılarında ele geçirilen hayvanlar arasında piton, aslan ve komodo ejderi gibi az rastlanan türler de yer alıyor. Bu kapsamda İstanbul'daki bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirilen komodo ejderini rehabilite eden hayvanat bahçesi görevlileri, aslan ve piton gibi tehlikeli hayvanları da özel alanlarda koruyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, 2023'te hayvanat bahçesinin yaklaşık 4 milyon 750 bin ziyaretçi çektiğini, bu yıl hedeflerinin ise 6 milyon olduğunu söyledi.

Özsöyler, hayvanat bahçesinin aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen rehabilite merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hayvanat bahçemiz aynı anda kurtarma merkezi olarak da hizmet veriyor. Sınırlarda veya ülkeye kaçak yollarla sokulan, yapılan operasyonlarda veya Doğa Koruma Milli Parklar tarafından yakalanan yabanı hayvanların hepsi buraya getiriliyor. Bunların bakımlarını üstlenmek üzere yediemin olarak burası kullanılıyor. Burada uzman veteriner hekimlerimiz gerekli tedaviler yaparak karantina kafeslerine alıyor ve tüm bakımlarını üstleniyoruz. 2023'te yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ve yapılan operasyonlarla ele geçirilen 453 hayvana ev sahipliği yaptık. Bunların içinde çeşitli sürüngenler, kertenkeleler, komodo ejderi (komodo canavarı), papağanlar, aslan gibi hayvanlar var. Hepsinin burada bakımlarını üstleniyoruz ve misafir ediyoruz."

"Beslenme diyetlerini çıkarıyor, o şekilde besliyoruz"

Özsöyler, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yakalanan hayvanların Gaziantep'e getirilmesi için özel bir ekibin bulunduğunu ve bunların her hayvana özel bir yolculuk ortamı hazırladığını ifade etti.

Tedavisine başlanan hayvanları özel bir beslenme programına tabi tuttuklarını belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"Bunlar yakalandıktan sonra direkt buraya geliyor. Burada karantina odalarında özel bir bakım üstleniyoruz. Özellikle geldiklerinde çok fazla stresli oluyorlar. Bağırsak enfeksiyonları çok oluyor çünkü hayvan yem almıyor. İleri derecede ishal oluyorlar. Hepsinin tedavilerini ve bakımlarını yapıyoruz. Özel bir reçeteden sonra beslenme diyetlerini çıkarıyor, o şekilde besliyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra burada misafir etmeye devam ediyoruz."

Bakımını üstlendikleri hayvanları doğal ortamındaki gibi beslemeye çalıştıklarını dile getiren Özsöyler, komodo ejderini sabah saatlerinde yumurtayla, diğer öğünlerinde de beyaz ve kırmızı etle beslediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde Yasa Dışı Yollardan Getirilen Hayvanlara Bakılıyor - Son Dakika
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