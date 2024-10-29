Gaziantep\'in ilçelerinde Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümü kutlamaları

Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı, Araban ve Nizip ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.
İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, İlçe Kaymakamı Mehmet Soylu beraberinde Garnizon Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, Belediye Başkan Vekili Ali Göl siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, çeşitli halk oyunları gösterileri ile son buldu.
Nurdağı
Nurdağı İlçe Stadyumunda düzenlenen törene Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, siyasi parti, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.
Tören, öğrencilerin okudukları şiirlerin ardından düzenlenen çeşitli gösteriler ile son buldu.
Araban
Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Özgür İşçimen, Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, kurum amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin okuduğu şiir ve resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.
Nizip
Nizip Kaymakamlığında başlayan tören ise ilçe merkezindeki semt sahasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.
Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlamalarının gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, tekvando ve halk oyunları gösteri ile devam eden programda, çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Birol, protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı program, geçit töreniyle son buldu.
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