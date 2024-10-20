Gaziantep'in Yeni Baro Başkanı Bülent Duran - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'in Yeni Baro Başkanı Bülent Duran

Geniş Video İzle

Gaziantep Barosu'nun 47. Genel Kurulu'nda Bülent Duran, 608 oyla başkan seçildi.

20.10.2024 21:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in yeni Baro Başkanı Av. Duran oldu

Gaziantep'in yeni Baro Başkanı belli oldu

GAZİANTEP - Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu'nda 5 başkan adayının kozlarını paylaştığı seçimde yarışı Gaziantep'in yeni Baro Başkanı Av. Bülent Duran oldu.

Gaziantep Barosu'nun 47. Olağan Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yaşandı. 2 bin 102 avukatın başkan, yönetim kurulu, Türkiye Barolar Birliği delegeliği ve disiplin ile denetleme kurullarını seçmek için oy kullandığı seçimde mevcut Baro Başkanı İskender Kahraman aday olmazken, baro başkanlığı için adaylığını koyan Av. Melikşah Korkmaz, Av. Emine Sevil Koyuncu, Av. İbrahim Onur Ağalın, Av. Bülent Duran ve Av. Kenan Tarık Polat, 21 kişiden oluşan yönetim listesiyle kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen başkanlık yarışını 608 oy ile Av. Bülent Duran kazandı.

Toplamda 2 bin 102 oyun geçerli sayıldığı seçimde 608 meslektaşının oyunu alan Bülent Duran Gaziantep Barosu'nun yeni başkanı seçilirken ona en yakın oyu ise 593 ile Melikşah Korkmaz aldı. Diğer yandan adaylardan İbrahim Onur Ağalın 459 oy, Kenan Tarık Polat 253 oy ve Emine Sevil Koyuncu189 oy aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Melikşah, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'in Yeni Baro Başkanı Bülent Duran - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:11 Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan özel hastaneler ile ilgili dikkat çeken mesaj
18:07 Kahreden listede pasif ötenazi notu 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 00:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'in Yeni Baro Başkanı Bülent Duran - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.