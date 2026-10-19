Gaziantep İslahiye'de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli polis çalışmasıyla yakalandı

Gaziantep İslahiye'de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli polis çalışmasıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmasıyla yakalandı. 40 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 4 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, 4 ayrı suçtan aranan A.K'yi (40) gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?