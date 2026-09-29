Gaziantep İslahiye'de biber çöpü çekme mesaisi 8 bin işçiye gelir sağlıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 22 bin dönüm alanda gerçekleştirilen biber hasadının ardından, ürünlerin işlenmesinde önemli aşamalardan biri olan çöp çekme mesaisi başladı.

Türkiye'nin önemli biber üretim merkezlerinden İslahiye'de yaklaşık 44 bin ton biberin hasat edilmesinin ardından işçiler, fabrikalarda ve mahalle aralarında kurulan çadırlarda ürünleri sap ve çöplerinden ayırmak için çalışıyor.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, biber hasadı ve ardından gerçekleştirilen biber çöpü çekme işlemlerinin ilçede binlerce kişiye geçim kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Biber sezonunda yaklaşık 8 bin işçinin farklı alanlarda çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını belirten Erdoğan, emekçilerin sabahın erken saatlerinden gecenin ilerleyen saatlerine kadar fabrikaların yanı sıra mahalle aralarında kurulan çadırlarda çalıştığını ifade etti.

Erdoğan, işçilerin biber çöpünü kilogramı 7 liradan çektiğini belirterek, bu çalışmanın özellikle dar gelirli aileler açısından önemli bir gelir kapısı olduğunu kaydetti.

Tescilli İslahiye biberinin tarladan sofralara uzanan yolculuğunda biber çöpü çekme işleminin önemli bir aşama olduğunu aktaran Erdoğan, sahada çöplerinden ayrılan biberlerin daha sonra kurutularak ilçedeki yaklaşık 25 işletmeye gönderildiğini söyledi.

Bu işletmelerde çeşitli işlemlerden geçirilen biberlerin sofralık pul biber haline getirildiğini belirten Erdoğan, İslahiye biberinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilere ulaştırıldığını ifade etti.

Erdoğan, biber sezonunda alın teri döken tüm emekçilere teşekkür ederek, 2026 sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Beyler Mahallesi'nde biber çöpü çeken 49 yaşındaki Hatice Yüksel, aile bütçesine katkı sağlamak ve 4 çocuğunun eğitim masraflarını karşılamak için çalıştığını söyledi.

Ev hanımı olduğunu ve çocuklarının ortaokul ve lisede eğitim gördüğünü belirten Yüksel, biber çöpü çekerek elde ettiği gelirin aile bütçesine destek olduğunu ifade etti.

Sahadaki çalışmanın organizasyonunda görev alan 40 yaşındaki Emine Şahin ise işçi çavuşu olarak yaklaşık 85 kişinin çalıştığını söyledi.

Şahin, çalışanların aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla emek verdiğini belirterek, mahalledeki komşularına da iş imkanı oluşturmanın kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.