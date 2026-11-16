Gaziantep İslahiye\'de Kıbrıs gazisi Usluol askeri törenin ardından toprağa verildi

Gaziantep İslahiye'de Kıbrıs gazisi Usluol askeri törenin ardından toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İslahiye'de yaşayan 76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, 15 Kasım'da yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi. Usluol için öğle vakti Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi; cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Derviş Usluol (76), askeri törenle toprağa verildi.
İslahiye'de Beyler Mahallesi'nde oturan, 5 çocuk sahibi Kıbrıs gazisi Derviş Usluol, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle 15 Kasım'da KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünde, akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Usluol için bugün öğle vakti, Dervişpaşa Mahallesi'nde Sıdıka Tayyar Hatun Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Törene Derviş Usluol'un ailesi, yakınları ile İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, İslahiye Garnizon Komutanı Albay Burak Dedeoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selim Kasacı, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Usluol, cenaze namazının ardından İslahiye Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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