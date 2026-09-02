Gaziantep İslahiye'de kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı, motor bölümü hasar gördü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen H.K.'nin kullandığı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, aracın motor bölümünde hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kırmızı ışıkta beklerken yanan otomobilde hasar meydana geldi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen H.K.'nin (48) kullandığı 27 BGT 510 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Aracın, motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilin motor bölümünde hasar oluşurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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