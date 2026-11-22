Gaziantep İslahiye'de sisli ve renkli manzara dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları'ndaki Huzurlu Yaylası'nda ağaçların sarı, kızıl ve kahverengi tonları sisle bir araya geldi. 1500 rakımdaki yaylada oluşan sisli manzara, dron kamerasıyla kaydedildi.
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bulunan Amanos Dağları'nda sisle oluşan manzara, dron kamerasına yansıdı.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağları'ndaki 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nda ağaçlar, sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü. Yaşanan renk cümbüşü oluşan sisle birleşirken, ortaya çıkan manzara dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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