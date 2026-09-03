Gaziantep İslahiye'de yayaya çarpan otomobil, 78 yaşındaki Mehmet Kaya'nın ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de yayaya çarpan otomobil, 78 yaşındaki Mehmet Kaya'nın ölümüne neden oldu

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Boğaziçi Işıklar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kaya (78), F.Ö. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

F.Ö. (31) idaresindeki 27 BFG 411 plakalı otomobil, Boğaziçi Işıklar Kavşağı'na yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kaya'ya (78) çarptı.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kaya, ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep İslahiye'de yayaya çarpan otomobil, 78 yaşındaki Mehmet Kaya'nın ölümüne neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de yayaya çarpan otomobil, 78 yaşındaki Mehmet Kaya'nın ölümüne neden oldu - Son Dakika
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