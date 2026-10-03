Gaziantep Kültür Yolu Festivali 246 etkinlikle başladı, 11 Ekim\'de sona erecek

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali'nin, bugün ulaştığı fiziki büyüklük ve milyonlarca ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ve en kapsamlı kültür sanat festivali konumunda olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında düzenlenen Gaziantep Kültür Yolu Festivali, açılış programıyla başladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in dördüncü kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptığını belirterek, kültürün, sanatın ve eşsiz gastronomi mirasının 9 gün boyunca kentte yaşanacağını söyledi.

Kültür Yolu Festivali'nin 2021 yılında tek bir şehirde ve tek bir bölgede düzenlendiğini hatırlatan Alpaslan, "Bu kültür-sanat meşalesi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Sayın Bakanımızın vizyoner yaklaşımıyla bugün 7 bölgemize yayılmış devasa bir küresel markaya dönüştü. 2025 yılında 20 şehrimizde gerçekleştirdiğimiz festival halkamıza, 2026 yılında Aydın, Mersin, Eskişehir, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş şehirlerimizi de ekleyerek rotamızı 26 şehirle çok daha zenginleştirdik. 25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlayan ve 15 Kasım'da Adana'da tamamlanacak olan bu kültür maratonu 234 gün süren takvimiyle kesintisiz olarak dünyanın en uzun soluklu festivali olma özelliğini açıkça perçinlemiştir." diye konuştu.

"Dünyanın en büyük ve en kapsamlı kültür-sanat festivali konumunda"

Alpaslan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilen Kültür Yolu Festivali, bugün ulaştığı fiziki büyüklük ve milyonlarca ziyaretçisiyle hiç şüphesiz dünyanın en büyük ve en kapsamlı kültür-sanat festivali konumunda." dedi.

Festivali sadece dönemsel bir etkinlik dizisi olarak tasarlamadıklarını belirten Alpaslan, şöyle konuştu:

"Dünyada değişen seyahat alışkanlıklarını; insanların sadece bir yeri görmek değil, o yerin ruhunu hissetmek ve deneyimlemek için seyahat ettiği gerçeğini çok iyi okuduk. İşte Türkiye Kültür Yolu Festivali, 'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Turizm' anlayışımızın en somut, en dinamik uygulamasıdır. Otellerimizden restoranlarımıza, taksicimizden yerel esnafımıza kadar tüm ticari hayata ciddi bir hareketlilik getirmekte, şehir ekonomisine can suyu olmaktadır. Düzenlediğimiz ücretsiz etkinlikler, dev konserler, sergiler ve çocuk köyleri ile kültür ve sanatı toplumun tüm kesimlerine, 7'den 70'e herkes için erişilebilir kılmaktadır. Çevre illerden ve yurt dışından akın eden ziyaretçilerle iç turizmi dalgalandırmakta şehirlerimizin uluslararası görünürlüğünü artırarak 'Marka Şehir' kimliklerini inşa etmektedir."

Festivalin 2026 yılındaki 21. durağı olan Gaziantep'in sahip olduğu tarihsel derinlik ve kültürel birikimle bu rotanın en güçlü taşıyıcı sütunlarından biri olduğuna değinen Alpaslan, "Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne kayıtlı 25 farklı unsuru, 126 tescilli miras taşıyıcısı ustası ve yaşayan insan hazineleriyle bir kültür mirası laboratuvarıdır. Sedef kakmacılığından bakırcılığa, kutnu kumaşından Antep işine, yemenicilikten geleneksel sohbet toplantılarına ve sıra gecelerine kadar bu toprakların her köşesinde yaşayan bir medeniyet nefes almaktadır. 9 gün boyunca Gaziantep'te 14 farklı mekanda 246 etkinlik, 7 dev sergi, tiyatrolar, çocuk oyunları, söyleşiler ve workshoplar vatandaşlarımızla buluşacak." diye konuştu.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep'in sadece yemekleriyle öne çıkan bir şehir olmadığını belirterek, kültür ve gastronomisinin yanı sıra sanayisiyle de Türkiye'nin ve bölgenin lokomotifi olduğunu, 250-300 bin kişiye istihdam sağlayan güçlü bir sanayiye sahip bulunduğunu söyledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise "Bu festival Gaziantep'e, Gaziantep de Kültür Yolu Festivali'ne gerçekten çok yakıştı." dedi.

Çeber, Valilik ve tüm birimlerle festivale her türlü desteği verdiklerini, güvenlikten sağlığa kadar tüm alanlarda gerekli çalışmaları yürüttüklerini, festivale katılanların kentten memnun ayrılmaları için gayret gösterdiklerini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in İpek Yolu üzerinde yer aldığını belirterek, kentin kültürel zenginliğine dikkati çekti.

Kültürün bakırcılardan yükselen ses, baharatın, domatesin ve biberin kokusu, yemeklerin tadı olduğunu ifade eden Şahin, "Kültür estetiktir, sanattır. Festivallerle bunu güzelleştiriyoruz." dedi.

Gaziantep'in 12 bin yıllık tarihi ve 22 medeniyetin izlerini taşıdığını ifade eden Şahin, "Biz Kültür Yolu ile bunların hepsini bir araya getiriyoruz. Bu tabloyu, yüce Mevla'nın yarattığı bu güzelliği kültüre ve sanata dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", "Yaşayan Miras: Gaziantep" ve "Minyatürvari Seramik" sergileri gezildi.

Festival, 11 Ekim'de sona erecek.