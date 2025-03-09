Gaziantep Kutnu Kumaşı Moskova'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Gaziantep Kutnu Kumaşı Moskova'da Tanıtıldı

Kadınlar tarafından dokunan kutnu kumaşı, Moskova'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

09.03.2025 03:16
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Gaziantep'te kadınlar tarafından dokunan ve dünyaca ünlü giyim markalarının kullandığı geleneksel kutnu kumaşı, Rusya'da moda severlere tanıtıldı.

Başkent Moskova'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kutnu kumaşını "Kutnia" markasıyla modern üretime kazandıran Jülide Konukoğlu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kutnu kumaşının 500 yıldır Gaziantep'te dokunduğunu kaydeden Konukoğlu, sosyal proje ile bu kumaşın kendi hayatına girdiğini anlattı.

Konukoğlu, kutnu kumaşının tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını, kumaşın Gaziantep'e ait olduğuna ilişkin coğrafi işaretini tescil ettirdiklerini dile getirdi.

Kutnu kumaşından bir marka yaratarak bir fabrika kurduğunu belirten Konukoğlu, "Kutnunun dokuma türü ve şekli ile ilgili hiçbir yenilik yapmadım. Kara tezgahlarda ustalarımızın göz emeği ile kutnu dokutuyorum." dedi.

-"Kumaşı zamana uygun hale getirmek için tasarımda yenilikler yaptık"

Kutnu kumaşını dikime uygun hale getirdiklerini bildiren Konukoğlu, kumaşı dokumasında değişiklik yapmadan tasarımlarla zamana uygun hale gelmesi için yenilikler yaptıklarını söyledi.

Dünyaca ünlü Christian Dior markasına kumaş sattıklarının altını çizen Konukoğlu, "İlk sunumunu Londra'da yaptım. Tanıtımda moda sihirli güç. Avrupa merkezli showroomlar sayesinde 30 ülkeye ulaştım." diye konuştu.

Konukoğlu, sanatçı ruhuna sahip oldukları için kumaş tasarımcılarını özgür bıraktıklarına işaret ederek, onların teklifi üzerine ipek baskılı ürünlerin üzerinde Zeugma'nın motiflerini yansıttıklarını bildirdi.

-"Amacımız kutnu kumaşının bir dokuma türü olarak bilinirliğini artırmak"

Satış yapmak için hedef ülkelerden bir tanesinin Rusya olduğunu anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu:

"En büyük amacımız, kutnu kumaşının bir dokuma türü olarak bilinirliğini artırmak olmuştur. En önemli gücü, doğal ve sürdürülebilir olmasıdır. Amacımız, unutulmuş bir mirası tekrar canlandırmak, tükenen bir mesleğin sürdürülebilirliğini sağlamak, kutnu ustalarına yeniden hayat vermektir."

Kutnu kumaşının teknik ve tarihsel anlamda yapılan araştırmasını kitap haline getireceklerini de bildiren Konukoğlu, basıldıktan sonra kitabın dünyanın bütün büyük kütüphanelerinde ve internette sunumunun yapılacağını belirtti.

Kutnia'nın kurucusu Konukoğlu, eylül ayında satışa çıkacak kutnu kumaşından hazırlanan ürünleri defile ile ilk kez Moskova'da sergileyeceklerini kaydetti.

-"Kadınlarımızın yaratıcılıklarını ve becerilerini en somut şekilde gösteriyor"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in eşi Betül Aksoy Bilgiç ise bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ramazan ayına denk gelmesinin anlamlı ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Ramazanda insanlığın merhamet, dayanışma ve paylaşım gibi ortak değerlerin her zamankinden daha çok öne çıktığına işaret eden Bilgiç, "Kadınlar olarak bizler de bu değerleri tüm dünyaya yayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Türk kadınlarının tarihin her döneminde her alanda Türkiye'yi ve toplumu ileri taşıyan güç olduğunu vurgulayarak, "Kadınlara eşit yurttaşlar olarak seçme ve seçilme imkanını veren Mustafa Kemal Atatürk'ü de özellikle anmak isterim. Kendisine Türk kadınları olarak şükran borçluyuz." diye konuştu.

Kadın emeğinin en güzel ürünlerinden biri olan kutnu kumaşını, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tanıttıklarını belirten Bilgiç, "Zor koşullarda, en özel malzemelerle, en ince tekniklerle dokunan bu kumaşlar, hem ülkemizin kültürel zenginliğini hem de kadınlarımızın yaratıcılıklarını ve becerilerini en somut şekilde gösteriyor." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Gaziantep'in geleneksel kutnu dokuma kumaşının tarihsel zenginliği ile modern siluetlerinin buluştuğu "Kutnia 2025-2026 Sonbahar-Kış" koleksiyonu, Türkiye'nin önde gelen koreograflarından Uğurkan Erez'in seçkisiyle tanıtıldı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) destek verdiği programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yabancı ülkelerin diplomatları ile Rus ve Türk moda severler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Kutnu Kumaşı Moskova'da Tanıtıldı - Son Dakika

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