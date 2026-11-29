Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı.

Sürücüler ise yağış nedeniyle trafikte kontrollü ilerledi.

Alleben Deresi'nde yağıştan dolayı debisinin yükseldiği görüldü.

Malatya

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, yer yer şiddetini artırarak devam ediyor.

Sokak ve caddelerde su birikintilerinin oluştuğu kentte, araç yoğunluğu da yaşandı.

Araçların kontrollü ilerlediği cadde ve sokaklarda, kent sakinleri sağanaktan korunmak için otobüs durakları ve iş yerlerine sığınırken, bazı vatandaşlar ise şemsiyeyle sağanaktan korundu.

Kentte sağanak aralıklarla devam ediyor.

Şanlıurfa

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırıyor.

Vatandaşlar sağanaktan şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışırken, bazıları iş yerlerinin girişlerine sığındı.

Kentte sağanağın gün boyu devam etmesi bekleniyor.