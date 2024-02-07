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Gaziantep Nurdağı'nın tek camisinde kandil yoğunluğu

İlçe merkezinin ayakta kalan tek camisinde Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen programda dualar edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te depremin en çok etkilediği Nurdağı ilçesinin merkezinde ayakta kalan tek camide Miraç Kandili yoğunluğu yaşandı. Kandil programında Kur'an ve ilahiler okundu, dua edildi.

Nurdağı'nda, Miraç Kandili dolayısıyla ilçenin merkezinde depremden etkilenmeyen geçici barınma merkezlerinin bulunduğu bölgedeki Fatih Millet Camisi'nde program düzenlendi. Çocuk çocuk Nurdağlılar programa yoğun katılım gösterdi.

Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda depremde hayatını kaybedenler ve etkilenenler için dualar edildi. Kandil simitinin dağıtıldığı program geç saatlere kadar devam etti.

"Devletimize zeval gelmesin"

Camiye gelen Mustafa Kurtoğlu, "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Birlikte olursak her şeye gücümüz yeter. İmkanlarımız çok iyi eksik bir şeyimiz yok. Tüm ümmetin kandili mübarek olsun" dedi.

"Buruk ama yine de sevinçliyiz"

Yaşar Bahar ise, " Tüm İslam aleminin Miraç Kandilini kutlarım. Peygamberimizin miraca çıktığı gün, Müslümanların bayramıdır. Depremde torunumu, oğlumu kaybettim. Allah mekanlarını cennet eylesin. Bu camimiz önceden vardı. Mahallemizde de çok cami vardı, onlara da giderdik. Bu kandil biraz buruk geçiyor. Ama ne kadar buruk olsa sevinçliyiz" diye konuştu.