Gaziantep Nurdağı'nda okul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı planlandı - Son Dakika
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Gaziantep Nurdağı'nda okul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı planlandı

Gaziantep Nurdağı\'nda okul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı planlandı
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Nurdağı ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul müdürleri toplantısı yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönem çalışmaları ve okulların ihtiyaçları ele alındı.

Nurdağı ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.

Fikret Öztürk Ortaokulu Toplantı Salonu'nda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin başkanlığında yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ele alındı.

Toplantıda, eğitim faaliyetleri, okul ve kurumların öncelikli ihtiyaçları ile eğitim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik planlamalar ve yeni eğitim öğretim yılında yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Nurdağı'nda okul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı planlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Nurdağı'nda okul müdürleri toplantısında 2026-2027 eğitim yılı planlandı - Son Dakika
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