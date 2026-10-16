Gaziantep Oğuzeli'nde JASAT, 15 yıl 3 ay 15 gün cezası bulunan hükümlüyü yakaladı

Gaziantep Oğuzeli'nde JASAT, 15 yıl 3 ay 15 gün cezası bulunan hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Oğuzeli'nde dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, JASAT ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün adresi ekiplerce tespit edildi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince adresi tespit edilen B.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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