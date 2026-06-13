Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te LGS sınavı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te LGS sınavı başladı

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis\'te LGS sınavı başladı
13.06.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavının ilk oturumu başladı. Öğrenciler kimlik ve giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alınırken, veliler okul çevrelerinde yoğunluk oluşturdu ve bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu gözlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu başladı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, velileriyle birlikte okula geldi.

Okul kapısında görevli polisler, öğrencilerin kimlik ve giriş belgelerini kontrol ederek öğrencileri bahçeye aldı.

Veliler okul çevresinde yoğunluk oluştururken, bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS'ye 27 bin 272 öğrenci katıldı.

1712 salonda düzenlenen sınavda öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

Veliler ise okul çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sınavın ilk oturumuna 14 bin 200 öğrenci girdi.

İl genelinde 52 okulda, 790 salonda düzenlenen sınavda öğrenciler, kontrollerin ardından sınav salonuna alındı.

Öğrencilerin velileri de okula yakın bölgelerde bekledi.

Malatya ve Kilis

Malatya Battalgazi Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nda sınava girecek olan öğrenciler, kontrollerin ardından salonlara geçti.

Bazı öğrenciler, okulun girişine asılan listeden sınava girecekleri salonları ve sıra numaralarını kontrol etti.

Velilerin okul bahçesinden çıkarılmasının ardından öğrenciler sırayla okul binasına alınmaya başlandı.

Kilis'te ise sınava 2 bin 186 öğrenci katıldı.

Kentte 12 okulda 128 salonda düzenlenen sınavda öğrenciler, kontrollerin ardından salonlara alındı.

Okul çevresinde yoğunluk oluşturan velilerden bazılarının Kur'an-ı Kerim okuduğu görüldü.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Kilis, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te LGS sınavı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti
“Belediye başkanıyım“ deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar "Belediye başkanıyım" deyip 310 bin liralık vurgun yaptılar
Bahçede kanlar içinde bulundu Yanındaki detay kafaları karıştırdı Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor Hepsinin 2 ortak özelliği var Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

09:46
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi
09:46
Yıllık izin hesabı sil baştan Artık o günler dahil edilemeyecek
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
08:41
Hafta sonu planı yapanlar dikkat 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! 30 il için sarı kodlu uyarı geldi
08:30
MİT’ten siber operasyon Kredi kartı şebekesi çökertildi
MİT'ten siber operasyon! Kredi kartı şebekesi çökertildi
08:28
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...
07:55
Strateji savaşı Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2026 10:00:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te LGS sınavı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.