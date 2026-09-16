Gaziantep Şehir Hastanesinde Günübirlik Tedavi Ünitesi 18 yatakla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep Şehir Hastanesinde Günübirlik Tedavi Ünitesi 18 yatakla açıldı

Gaziantep Şehir Hastanesinde Günübirlik Tedavi Ünitesi 18 yatakla açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Şehir Hastanesi, kısa süreli tedavilerin yatış gerektirmeden uygulanması için Günübirlik Tedavi Ünitesini hizmete açtı. 18 yatak ve 6 tedavi koltuğunun bulunduğu ünitede dahiliye, romatoloji, endokrinoloji, nefroloji ve gastroloji polikliniklerinden yönlendirilen hastaların tedavileri yapılıyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi, kısa sürede tamamlanabilen tedavilerin hastaneye yatış gerektirmeden uygulanması amacıyla Günübirlik Tedavi Ünitesini hizmete açtı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonu ve desteğiyle hizmete açılan ünitenin, kısa süreli tedavi ihtiyacı bulunan hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hastanenin sağlık koridorunda hizmet veren ünitede 18 yatak ile 6 tedavi koltuğu bulunuyor.

Dahiliye, romatoloji, endokrinoloji, nefroloji ve gastroloji polikliniklerinden yönlendirilen hastaların kısa süreli tedavileri ünitede gerçekleştiriliyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, Günübirlik Tedavi Ünitesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulaşan, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Gaziantep, Hastane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Şehir Hastanesinde Günübirlik Tedavi Ünitesi 18 yatakla açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

11:45
Ferdi’nin arkadaşı geliyor Fenerbahçe’ye Premier Lig’den yıldız
Ferdi'nin arkadaşı geliyor! Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız
11:41
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü
11:38
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak Bakan Şimşek’ten açıklama var
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? Bakan Şimşek'ten açıklama var
11:34
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
Döner, sucuk, kıyma... Et ürünlerinin satışında kurallar baştan aşağı değişti
11:06
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
Kritik veri öncesi altında rüzgar tersine döndü
10:51
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Kadın-erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 12:11:13. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Şehir Hastanesinde Günübirlik Tedavi Ünitesi 18 yatakla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement