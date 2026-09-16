Gaziantep Şehir Hastanesinde Günübirlik Tedavi Ünitesi 18 yatakla açıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi, kısa sürede tamamlanabilen tedavilerin hastaneye yatış gerektirmeden uygulanması amacıyla Günübirlik Tedavi Ünitesini hizmete açtı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonu ve desteğiyle hizmete açılan ünitenin, kısa süreli tedavi ihtiyacı bulunan hastaların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Hastanenin sağlık koridorunda hizmet veren ünitede 18 yatak ile 6 tedavi koltuğu bulunuyor.

Dahiliye, romatoloji, endokrinoloji, nefroloji ve gastroloji polikliniklerinden yönlendirilen hastaların kısa süreli tedavileri ünitede gerçekleştiriliyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, Günübirlik Tedavi Ünitesini ziyaret ederek sağlık çalışanlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulaşan, tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.