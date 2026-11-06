Gaziantep'te 119 kız öğrenciye hafızlık icazeti Şahinbey'de verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziantep'te 119 kız öğrenciye hafızlık icazeti Şahinbey'de verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep\'te 119 kız öğrenciye hafızlık icazeti Şahinbey\'de verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Gaziantep'te hafızlık eğitimini tamamlayan 119 kız öğrenci için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde icazet töreni düzenlendi. Törene protokol üyeleri, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Gaziantep'te hafızlık eğitimini tamamlayan 119 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Dün 235 erkek öğrenci için yapılan törenin ardından bugün de 119 kız öğrenci için Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, protokol üyeleri, din görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Belgin Konarlı, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevlerinin yanı sıra Kur'an kursu öğreticiliği, Kur'an kursları müdürlüğü ve müftü yardımcılığı görevlerinde de bulunduğunu anlatan Konarlı, 2011'den itibaren hayata geçirilen eğitim programlarıyla Kur'an hizmetlerinin çeşitlendiğini ifade etti.

Kur'an kursları, hafızlık programları, 4-6 yaş grubu eğitimleri ve engellilere yönelik çalışmaların önemine değinen Konarlı, bu hizmetlerin geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Hafız sayısının her geçen yıl arttığına dikkati çeken Konarlı, geçmişte 20-50 hafız yetiştiren illerin sayılarının önemli görüldüğünü, bugün ise bazı illerde yılda 500, 700 ve 1000 hafız yetiştirildiğini kaydetti.

Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Kur'an-ı Kerim'in önemine işaret ederek hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalıştıklarını belirterek hafız gençler için tarihi ve kültürel geziler düzenleyeceklerini söyledi.

İl Müftüsü Mustafa Soykök ise Gaziantep'te kurumlar arası işbirliğiyle yürütülen çalışmaların hafızlık kurslarına da yansıdığını ifade etti.

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda elde edilen 12 derecenin 4'ünü Gaziantep'in kazandığını aktaran Soykök, kentin geçmişte sahip olduğu ilim ve irfan geleneğini daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç da geçmişte cami ve medreselerin yanı sıra Kur'an eğitimi alan öğrenciler için de hayır şartları oluşturulduğunu, Vakıflar Genel Müdürlüğü öncülüğünde bu anlayışı sürdürdüklerini kaydetti.

Beştepe Millet Camisi İmam Hatibi Tayyip Hoş'un Kur'an-ı Kerim okuduğu törende, Kahramanmaraş İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller dua etti.

Kaynak: AA
GaziantepŞahinbeyEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Rakam inanılmaz Fenerbahçe ve Galatasaray’a para yağıyor Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
İşte Fatma Betül Kaya’nın sevk yazısı Satır arasındaki o detay dikkat çekti İşte Fatma Betül Kaya'nın sevk yazısı! Satır arasındaki o detay dikkat çekti
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:38
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
8 kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
15:20
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 18:07:13. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 119 kız öğrenciye hafızlık icazeti Şahinbey'de verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android