Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta 15 yaşındaki A.Z'nin darbedilmesiyle ilgili şüpheli H.Ö. ve M.F.K'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan şüphelilerden H.Ö.'nün taksirle yaralamadan 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ifade edildi.