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Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 9 Ocak'ta 15 yaşındaki A.Z'nin darbedilmesiyle ilgili şüpheli H.Ö. ve M.F.K'nin gözaltına alındığı belirtildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. H.Ö.'nün taksirle yaralamadan 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ifade edildi.

Gaziantep\'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
12.01.2024 - 10:46,
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Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 9 Ocak'ta 15 yaşındaki A.Z'nin darbedilmesiyle ilgili şüpheli H.Ö. ve M.F.K'nin polis ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan şüphelilerden H.Ö.'nün taksirle yaralamadan 3 ayrı suç kaydının bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 yaşındaki genci darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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