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Gaziantep'te 2024'ün İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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Gaziantep'te 2024'ün İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Gaziantep Şehir Hastanesinde Cemal ve Fatma Yıldız çiftinin üçüncü çocukları Mustafa, 2024 yılının ilk bebeği olarak dünyaya geldi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek ailesine mutluluk diledi. Fatma Yıldız, Mustafa ismini verdikleri bebeğin dünyaya gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

01.01.2024 - 12:34,
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GAZİANTEP'te 2024 yılının ilk bebeğine Mustafa ismi verildi.

Gaziantep Şehir Hastanesinde saatler 00.03'ü gösterdiğinde Cemal ve Fatma Yıldız çiftinin üçüncü çocukları Mustafa dünyaya geldi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu yeni yılın ilk bebeğini hastanede ziyaret edip altın takarak ailesine mutluluk diledi. Fatma Yıldız, yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için mutlu olduğunu belirterek, Yeni yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiğim için çok mutluyum. Herkese nasip olsun. Üçüncü çocuğum oldu. Çocuğumuza Mustafa ismini verdik, çok mutluyum dedi.

Gaziantep\'te 2024\'ün İlk Bebeği Dünyaya Geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te 2024'ün İlk Bebeği Dünyaya Geldi - Son Dakika
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