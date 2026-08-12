Gaziantep'te 23 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, dolandırıcılık suçundan aranan 5, hırsızlık suçundan 4, uyuşturucu suçundan 3, yağma suçundan 2 ve çeşitli suçlardan 9 olmak üzere toplam 23 hükümlü yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.