Gaziantep'te 3 ürün daha tescillendi, coğrafi işaretli ürün sayısı 112'ye ulaştı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 ürün daha tescillendi, coğrafi işaretli ürün sayısı 112'ye ulaştı

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Gaziantep\'te 3 ürün daha tescillendi, coğrafi işaretli ürün sayısı 112\'ye ulaştı
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Gaziantep'te sakız helvası, avrat salatası ve diş hediği tescillendi; coğrafi işaretli ürün sayısı 112'ye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi, geleneksel üretimin korunması ve yöresel ürünlerin tanınırlığının artırılmasıyla yerel ekonomiye katma değer sağlanmasını hedefliyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki Yaratıcı Şehirler Ağı'nda bulunan Gaziantep'te, 3 yöresel ürünün daha tescillenmesiyle coğrafi işaret belgeli ürün sayısı 112 oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sakız helvası, avrat salatası ve diş hediği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Bu ürünlerin eklenmesiyle kentteki tescilli ürün sayısı 112'ye ulaştı.

Gastronomi alanında öne çıkan kentte, geleneksel üretim yöntemlerinin korunması, yöresel ürünlerin uluslararası pazarlarda tanınırlığının artırılması ve yerel ekonomiye daha fazla katma değer sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Oğuzeli nar ekşisi, Antep muskası, Antep bulguru, Nizip nanesi ve Nizip mızar havucu için coğrafi işaret tescil süreçleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 ürün daha tescillendi, coğrafi işaretli ürün sayısı 112'ye ulaştı - Son Dakika
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