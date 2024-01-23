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Gaziantep'te 38 Bin İş Yerine Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te 38 Bin İş Yerine Denetim Yapıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 2023 yılında yapılan denetimlerde 38 bin 944 iş yerinin kontrol edildiği ve 24 bin 469'una ihtar ile idari yaptırım uygulandığı açıklandı. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozulmuş ürünlere el konulduğu belirtildi. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların da son kullanma tarihlerine dikkat etmelerini ve bu konuda duyarlı olmalarını istedi.

Gaziantep\'te 38 Bin İş Yerine Denetim Yapıldı
23.01.2024 - 14:34,
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, 2023 yılında 38 bin 944 iş yerinin denetlendiği ve 24 bin 469'una ihtar ile idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi, vatandaşların bilinçli tüketici olmasını sağlamak için farkındalık çalışmaları yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Yapılan denetimlerde 81 bin 689 adet son kullanma tarihi geçmiş ve süt, gazlı içecekler, çikolatalar, yağlar gibi birçok ürüne bozulması nedeniyle zabıta ekiplerimiz tarafından el konuldu. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassas davranmaları gerekiyor. Hangi market veya gıda satan iş yeri olursa olsun, son kullanma tarihlerine baksınlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerini 153 zabıta ekiplerimize bildirmelerini toplum sağlığı açısından istirham ediyorum."

Kaynak: AA
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