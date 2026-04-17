Gaziantep'te 39 Suçlu Yakalandı

Gaziantep'te, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunulduğu tespit edilen 39 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son dönemde okullarda meydana gelen menfur olayların ardından dijital medyada dezenformatif içeriklerin takibi kapsamında son iki gün içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunulan 29 sosyal medya hesabı tespit etti, bu hesaplarla bağlantılı 39 kişiyi yakaladı.

Açıklamada, yakalanan kişiler hakkında adli sürecin başlatıldığı bildirildi.