Gaziantep'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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Gaziantep'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Gaziantep\'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem
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Nurdağı'nda meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi; olumsuz bir durum yok.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.42'de merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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