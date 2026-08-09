Gaziantep\'te 4.5 Büyüklüğünde Deprem

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 03.42'de merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.