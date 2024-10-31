Gaziantep'te 4 bin 704 sahte markalı ayakkabı ele geçirildi

Gaziantep'te bir iş yerinde yapılan aramada 4 bin 704 sahte markalı ayakkabı ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde sahte ayakkabı olduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 11 milyon 760 bin lira değerinde olduğu ifade edilen 4 bin 704 sahte markalı ayakkabı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.H, jandarmaya götürüldü.
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