Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti - Son Dakika
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Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda, şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi silahla öldürdükten sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir evde isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti. Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

16.06.2024 02:51
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Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli yaşamına son verdi.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti - Son Dakika

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