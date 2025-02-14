Gaziantep\'te 53 Çiftin Nikahı 14 Şubat\'ta Kıyıldı

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GAZİANTEP'te, evlilik yıl dönümlerinin 14 Şubat Sevgililer Günü olmasını isteyen 53 çiftin nikahı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından kıyıldı.

Kentte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 53 çift günler öncesinden Şahinbey Nikah Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Başvurusu alınan çiftlerin nikahları ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından kıyıldı.Nikah töreninde konuşan Mehmet Tahmazoğlu, çiftlere hayırlı olsun dileklerini ileterek, gençlere evlenmeleri yönünde tavsiyelerde bulunup yeni evlenecek olan çiftlere belediye olarak çeşitli destekler sunduklarını ve hediyeler verdiklerini ifade etti.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA